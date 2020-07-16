السيسي يُصدر قراراً بترقية 211 من أعضاء السلك الدبلوماسي

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قراراً جمهورياً بترقية 211 عضواً من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية.



وتضمن القرار الترقية إلى سفير من الفئة الممتازة، كما تضمن ترقية إلى وظيفة سفير، وشمل القرار ترقية إلى وظيفة وزير مفوض، وفق ما نقلته (أخبار اليوم).



كما تضمن القرار ترقية ثمانية وثلاثين إلى وظيفة مستشار، وترقية اثنين وأربعين إلى وظيفة سكرتير أول، وترقية ثلاثة وأربعين إلى وظيفة سكرتير ثان، وستة وعشرين إلى وظيفة سكرتير ثالث.