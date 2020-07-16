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شؤون فلسطينية

محافظ طولكرم يُؤكد على الالتزام بالإغلاق الشامل

محافظ طولكرم يُؤكد على الالتزام بالإغلاق الشامل
رام الله - دنيا الوطن
 أكد محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، وبناءً على قرارات مجلس الوزراء، على الالتزام بالإغلاق الشامل لكافة مناحي الحياة على مستوى المحافظة، بدءاً من الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس الموافق 16/7/2020 إلى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد الموافق 19/7/2020، باستثناء المخابز والصيدليات، وذلك في إطار الإجراءات المستمرة في مواجهة خطر تفشي فيروس (كورونا).

وشدد المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي على اتباع الإجراءات الوقائية لكسر سلسلة الوباء، ومنع تفشي هذا الفيروس، مؤكداً على أهمية التقيد بشروط السلامة العامة لمنع تفشي فيروس (كورونا).

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