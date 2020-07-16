وفاة (خليلي) بفيروس (كورونا) ترفع الحصيلة في فلسطين لـ 50
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن وفاة مواطن (89 عاماً) من الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن وفاة مواطن (89 عاماً) من الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).
وأفادت وزارة الصحة، أن الوفاة الأخيرة، رفعت حصيلة الوفيات في فلسطين، جراء فيروس (كورونا) إلى 50 وفاة.
وسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، (463) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، هذا بالإضافة إلى ثلاث وفيات.
التعليقات