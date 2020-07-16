وفاة (خليلي) بفيروس (كورونا) ترفع الحصيلة في فلسطين لـ 50





وأفادت وزارة الصحة، أن الوفاة الأخيرة، رفعت حصيلة الوفيات في فلسطين، جراء فيروس (كورونا) إلى 50 وفاة.





وسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، (463) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، هذا بالإضافة إلى ثلاث وفيات.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن وفاة مواطن (89 عاماً) من الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).