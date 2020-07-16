غنام تبحث مستجدات الحالة الوبائية مع اللجنة الطبية بالجلزون

وعقد اللقاء، بحضور أمين سر حركة فتح في الجلزون، الأخ ثائر نخلة، وذلك صباح اليوم الخميس، في مقر المحافظة بمدينة رام الله.

رام الله - دنيا الوطنبحثت د. ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة، مع مسؤول اللجنة الطبية في مخيم الجلزون، د. أحمد دلايشة، مستجدات واحتياجات الحالة الوبائية بالمخيم، نتيجة اتساع الانتشار لفيروس (كورونا) بين المواطنين فيه.وقدمت د. غنام مجموعة من المعدات الصحية والوقائية للجنة الصحية، وذلك بناء على ما قدموه من احتياجات، مؤكدة على ضرورة العمل بشكل متناسق ما بين جميع الأطراف، للوصول إلى حماية أهلنا في مخيم الجلزون من خطر تفشي الوباء.وثمن وفد المخيم جهود محافظة رام الله والبيرة، وعلى رأسهم د. غنام، وكافة الأجهزة الأمنية على جهودهم الحثيثة والمتابعة المستمرة للحالة الوبائية والظروف الإنسانية والاجتماعية للمواطنين والمصابين في مخيم الجلزون، مؤكدين على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه العمل في سبيل الوصول إلى الانتصار على مرض (كورونا).وكانت لجنة طوارئ مخيم الجلزون، قد شكلت لجنة طبية منذ بداية الأزمة، مكونة من د. أحمد دلايشة، ود. مؤمن زيد، ود. إبراهيم نخلة، ود. سامي نخلة، ود. محمود كنعان، ود. أحمد عداربة، وبمساندة من فرقة إسعاف ومتطوعي الدفاع المدني بالمخيم، الذين يقومون بدورهم بمتابعة الحالة الصحية بشكل يومي، وتعقيم المصابين ومنازلهم وعوائلهم وضمان نقلهم من وإلى المستشفيات بالطريقة السليمة.