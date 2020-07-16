غنام تبحث مستجدات الحالة الوبائية مع اللجنة الطبية بالجلزون
رام الله - دنيا الوطن
بحثت د. ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة، مع مسؤول اللجنة الطبية في مخيم الجلزون، د. أحمد دلايشة، مستجدات واحتياجات الحالة الوبائية بالمخيم، نتيجة اتساع الانتشار لفيروس (كورونا) بين المواطنين فيه.
وقدمت د. غنام مجموعة من المعدات الصحية والوقائية للجنة الصحية، وذلك بناء على ما قدموه من احتياجات، مؤكدة على ضرورة العمل بشكل متناسق ما بين جميع الأطراف، للوصول إلى حماية أهلنا في مخيم الجلزون من خطر تفشي الوباء.
وثمن وفد المخيم جهود محافظة رام الله والبيرة، وعلى رأسهم د. غنام، وكافة الأجهزة الأمنية على جهودهم الحثيثة والمتابعة المستمرة للحالة الوبائية والظروف الإنسانية والاجتماعية للمواطنين والمصابين في مخيم الجلزون، مؤكدين على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه العمل في سبيل الوصول إلى الانتصار على مرض (كورونا).
وكانت لجنة طوارئ مخيم الجلزون، قد شكلت لجنة طبية منذ بداية الأزمة، مكونة من د. أحمد دلايشة، ود. مؤمن زيد، ود. إبراهيم نخلة، ود. سامي نخلة، ود. محمود كنعان، ود. أحمد عداربة، وبمساندة من فرقة إسعاف ومتطوعي الدفاع المدني بالمخيم، الذين يقومون بدورهم بمتابعة الحالة الصحية بشكل يومي، وتعقيم المصابين ومنازلهم وعوائلهم وضمان نقلهم من وإلى المستشفيات بالطريقة السليمة.
بحثت د. ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة، مع مسؤول اللجنة الطبية في مخيم الجلزون، د. أحمد دلايشة، مستجدات واحتياجات الحالة الوبائية بالمخيم، نتيجة اتساع الانتشار لفيروس (كورونا) بين المواطنين فيه.
وعقد اللقاء، بحضور أمين سر حركة فتح في الجلزون، الأخ ثائر نخلة، وذلك صباح اليوم الخميس، في مقر المحافظة بمدينة رام الله.
وقدمت د. غنام مجموعة من المعدات الصحية والوقائية للجنة الصحية، وذلك بناء على ما قدموه من احتياجات، مؤكدة على ضرورة العمل بشكل متناسق ما بين جميع الأطراف، للوصول إلى حماية أهلنا في مخيم الجلزون من خطر تفشي الوباء.
وثمن وفد المخيم جهود محافظة رام الله والبيرة، وعلى رأسهم د. غنام، وكافة الأجهزة الأمنية على جهودهم الحثيثة والمتابعة المستمرة للحالة الوبائية والظروف الإنسانية والاجتماعية للمواطنين والمصابين في مخيم الجلزون، مؤكدين على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه العمل في سبيل الوصول إلى الانتصار على مرض (كورونا).
وكانت لجنة طوارئ مخيم الجلزون، قد شكلت لجنة طبية منذ بداية الأزمة، مكونة من د. أحمد دلايشة، ود. مؤمن زيد، ود. إبراهيم نخلة، ود. سامي نخلة، ود. محمود كنعان، ود. أحمد عداربة، وبمساندة من فرقة إسعاف ومتطوعي الدفاع المدني بالمخيم، الذين يقومون بدورهم بمتابعة الحالة الصحية بشكل يومي، وتعقيم المصابين ومنازلهم وعوائلهم وضمان نقلهم من وإلى المستشفيات بالطريقة السليمة.
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