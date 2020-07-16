جامعة غزة تُقدم جهازاً لوحياً (تابلت) هدية لكل طالب يلتحق بها





وأكدت جامعة غزة، في بيان صحفي، أن اتخاذها هذا القرار والخطوة غير المسبوقة، جاءت إيماناً من قناعة الجامعة بأن التعليم هو حق للجميع، وأنه لا يمكن لشيء أن يقف عائقاً أمام إرادة أبناء الشعب الفلسطيني، بالتقدم والرقي والنهوض بالوطن.





فيما يلي نص البيان كاملاً:









رام الله - دنيا الوطنقررت إدارة جامعة غزة، تقديم جهاز لوحي (تابلت) هدية لكل طالب، يلتحق في أي من برامج وتخصصات الجامعة المتنوعة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما ينسجم مع متطلبات التعليم الإلكتروني، الذي كانت جامعة غزة السباقة في توظيفه، لخدمة أبنائها الطلبة والمسيرة التعليمية، في ظل الظروف الاستثنائية، التي يمر بها العالم بسبب تفشي (كورونا).