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بالتفاصيل: مناورة مرتقبة تحاكي اكتشاف إصابة بـ (كورونا) في حي (النصر)

بالتفاصيل: مناورة مرتقبة تحاكي اكتشاف إصابة بـ (كورونا) في حي (النصر)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تُنفذ وزارتا الداخلية والصحة، مناورة تُحاكي اكتشاف إصابة بفيروس (كورونا) في حي سكني مكتظ، وذلك يوم السبت 18 تموز/ يوليو 2020، بمنطقة النصر غرب مدينة غزة لمدة ساعتين من الساعة 11:00 صباحاً وحتى 13:00 ظهراً؛ في إطار رفع مستوى الجهوزية وزيادة الكفاءة، ضمن الجهود الحكومية لحماية قطاع غزة من تفشي الفيروس.

ودعت الداخلة، في تصريح عبر موقعها الرسمي، المواطنين في حي النصر إلى الالتزام التام بالتعليمات التي ستصدر بالخصوص، والتعاون مع الأجهزة المختصة من أجل إنجاح هذه المناورة؛ بما يساهم في فعالية إجراءات الوقاية والسلامة العامة.

ونشرت النطاق الجغرافي للمناورة، التي ستكون في منطقة حي النصر غرب مدينة غزة، وفق التفصيل التالي (المربع السكني الممتد من: مفترق العيون، الجلاء بشارع النصر غرباً- مفترق العيون، الجلاء بشارع الجلاء شرقاً، مفترق الغفري جنوباً، مفترق اللبابيدي غرباً حتى مفترق العيون/ الجلاء شمالاً).

وأعلنت الداخلية، أنه سيتم فرض حظر التجوال، ومنع التحرك للمواطنين والمركبات في المنطقة المذكورة وإلزام المواطنين بمنازلهم بشكل كامل خلال وقت المناورة، ومنع الدخول أو الخروج من تلك المنطقة.

وكشفت، أنه سيتم إغلاق جميع المحلات والمتاجر والمنشآت العامة والخاصة الواقعة في نطاق المنطقة المذكورة، وتطبيق الفصل بين محافظات القطاع مع بدء المناورة لعدة دقائق، ومنع حركة تنقل المواطنين والمركبات بينها، إضافة لتعليق إقامة صلاة الظهر، في المساجد المتواجدة ضمن النطاق الجغرافي للمناورة.

وأوضحت الداخلية، أنه سيكون هناك حركة نشطة لمركبات الإسعاف والشرطة وأجهزة الأمن، متأملة من جميع المواطنين التعاون مع الجهات المختصة؛ تحقيقاً للمصلحة العامة. 

شاهد: خارطة توضح موقع تنفيذ المناورة بمدينة غزة


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