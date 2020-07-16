"الاقتصاد الوطني" تُغلق محلاً تجارياً مخالفاً وتتلف أربعة أطنان سلع تالفة

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني، وشركاؤها (الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ)، اليوم الخميس، محلاً تجارياً مخالفاً للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة بمنع انتشار فيروس (كورونا).



وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإغلاق، جاء في اعقاب تنفيذ الطواقم 31 جولة تفتيشية في مختلف المحافظات، شملت 685 منشأة تجارية وصناعية، تم خلالها ضبط وإتلاف ما يقارب أربعة أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى تحرير جهاز الشرطة، بناء على توصية اللجنة المشتركة 18 غرامة مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية، مخالفة للإجراءات الصحية.