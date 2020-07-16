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"الجهاد" تدعو لإسناد المرجعيات المقدسية في مواجهة التهويد

"الجهاد" تدعو لإسناد المرجعيات المقدسية في مواجهة التهويد
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، جماهير شعبنا في مدينة غزة، للمشاركة في التظاهرة الحاشدة التي تنظمها الحركة يوم غدٍ الجمعة، دعماً وإسناداً للمقدسيين وللمرجعيات الدينية في القدس، ضد سياسات التهويد والعدوان، التي تستهدف المسجد الأقصى.

وتنطلق التظاهرة يوم غد الجمعة من امام المسجد العمري الكبير في مدينة غزة، عقب انتهاء صلاة الجمعة مباشرة.

ودعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، محمد الحرازين إلى أوسع حملة إسناد شعبي للمقدسيين وللمرجعيات الدينية، التي تتصدى لسياسات التهويد والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى.

وأكد الحرازين على أن دور الجماهير حاسم في التصدي للقرارات الصهيونية العدوانية، التي كان آخرها القرار الباطل بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة.

وبيّن الحرازين، أن دعم موقف المرجعيات المقدسية، هو واجب على كل القوى السياسية والفصائل الوطنية، مشدداً على ضرورة الوقوف خلف المرجعيات الدينية في كل ما تتخذه من إجراءات، لحماية المسجد الأقصى، باعتباره حقاً إسلامياً خالصاً.

وطالب الحرازين العالم العربي والإسلامي، بالتحرك السريع، وعدم ترك المقدسيين وحدهم، في وجه العدوان والتهويد.

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