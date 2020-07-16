صحة غزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

وفيما يلي، التقرير اليومي المحدث، الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة، حول فيروس (كورونا) الجديد (باللغتين العربية والإنجليزية).

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، عن إجراء 61 عينة فحص فيروس (كورونا) في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية وكانت نتائجها سلبية.وأفادت الصحة، في تصريح صحفي، أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 13.387عينة، منها 13.315 عينة سلبية و72 عينة إيجابية.