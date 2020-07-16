الصين تعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية لمنطقة تايوان

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان،اليوم (الأربعاء)،عن شديد استياء بلاده ومعارضتها لمبيعات الأسلحة الأمريكية لمنطقة تايوان الصينية. وأدلى المتحدث وو تشيان بهذه التصريحات، في أعقاب بيان أمريكي جاء فيه أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على طلب تقديم حزمة لإعادة تأهيل صواريخ باتريوت المتقدمة - 3، لتايوان بتكلفة تقدر بـ 620 مليون دولار أمريكى.



وأكد المتحدث أن الخطوة الأمريكية،التي تمثل انتهاكا صارخا لمبدأ صين واحدة والبيانات الصينية-الأمريكية الثلاثة المشتركة، قد ألحقت ضررا جسيما بسيادة الصين وأمنها، وشكلت تدخلا فادحا فى الشؤون الداخلية للصين.



وتابع "إن الصين تحث الولايات المتحدة بقوة على الكف فورا عن بيع الأسلحة لمنطقة تايوان الصينية ، لتجنب المزيد من الضرر للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان ، والعلاقات العسكرية بين الصين والولايات المتحدة."



وأبلغ المتحدث أيضا السلطة الحاكمة في تايوان بقيادة الحزب الديمقراطي التقدمي، بأن إعادة التوحيد تتوافق مع المصالح الأساسية للأمة الصينية،وإرادة الشعب الصيني على جانبي مضيق تايوان.



وشدد المتحدث على أن جيش التحرير الشعبى الصينى سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الصين ووحدة أراضيها بشكل صارم ، وحماية السلام والاستقرار بحزم عبر مضيق تايوان.