شعث: متوقع صدور قرار من الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال قريبًا

نبيل شعث

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خاص دنيا الوطن

قال الدكتور نبيل شعث، ممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إنه من المتوقع خلال أيام أو أسابيع، صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي الحاليين والسابقين، موضحًا أن هذا القرار، سيساعد السلطة الفلسطينية ضد جريمة "الضم" الإسرائيلية و(صفقة القرن) الأمريكية.



وأكد شعث لـ"دنيا الوطن"، أن عدة مُخالفات قامت بها إسرائيل تم تصنيفها كجرائم حرب، بما في ذلك شن الحروب، والاعتقالات، وعربدة وتحريض المستوطنين، وسرقة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، مبينًا أن الولايات المتحدة الأمريكية، تُحرض منذ فترة على المحكمة الجنائية الدولية؛ لأن الإدارة لم تستطع أن تُسيطر على هذا الركن القضائي المهم في العالم.



وأوضح أن إدارة ترامب وحكومة نتنياهو، عندما لم تستطيعان السيطرة على المحكمة حرضا عليها، ويحاولان الآن الإطاحة بالمدعية العامة فاتو بنسودا، من خلال التشكيك بنزاهتها، وشفافيتها.



وأشار شعث إلى أنه يوجد دعم ومساندة دولية لفلسطين في محكمة الجنائية الدولية، لأن ضمير العالم لا يمكن أن تُغيّبه الولايات المتحدة وإسرائيل، لافتًا إلى أن الأردن، هي أكثر دولة مساندة للقرارات الفلسطينية، نظرًا للمصير المشترك بيننا وبين الأشقاء الأردنيين.



وختم شعث، حديثه، بالقول: إنه يمكن أن تضغط دول الخليج العربي على دول "النمسا، والتشيك، والمجر"، التي تعمل ضد أي قرار أوروبي بفرض عقوبات ضد إسرائيل، حيث تشتري دول الخليج كمًا هائلًا من المنتوجات الزراعية من هذه الدول.