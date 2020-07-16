محكمة الاحتلال ترفض الاستئناف على قرار سجن الشيخ صلاح





وقال الشيخ رائد صلاح تعليقاً على تثبيت حكم حبسه: سندخل السجن أحراراً، وسنخرج أحراراً، ولا حق للاحتلال في ذرة تراب في الأقصى المبارك.



وتابع حديثه: لا مساومة على رحيل الاحتلال عن المسجد الأقصى، والاحتلال والظلم والشر إلى زوال ونحن المنتصرون.



وكانت محكمة الصلح في حيفا، أدانت الشيخ صلاح يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بتهمة "التحريض على الإرهاب"، و"تأييد منظمة محظورة" هي الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها قبل حظرها إسرائيلياً، يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، في حين فرضت تلك المحكمة يوم 10 شباط/ فبراير 2020 السجن الفعلي على الشيخ صلاح 28 شهراً في "ملف الرهائن" مع تخفيض 11 شهراً قضاها الشيخ صلاح بالاعتقال الفعلي في الملف المذكور.



رام الله - دنيا الوطنرفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، المركزية بمدينة حيفا بالداخل المحتل، اليوم الخميس، الاستئناف الذي تقدّم به طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح على قرار محكمة الصلح بحيفا، والقاضي بإدانته وسجنه 28 شهراً في الملف المعروف إعلامياً "ملف الثوابت"، وقررت أن يبدأ قضاء محكوميته يوم 16 آب/ أغسطس المقبل.