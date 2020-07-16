الاحتلال يخطر بوقف البناء بـ 15 منزلا في بلدة كفر الديك

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 15 اخطارا بوقف البناء في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.



وأفاد رئيس بلدية كفر الديك ابراهيم العيسى بأن الاحتلال اقتحم البلدة صباح اليوم وسلم الاخطارات بوقف البناء في المنطقة الغربية الجنوبية "حارة الشعب".