مسبار تشانغ أه-4 يستأنف العمل لليوم القمري الـ20

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رام الله - دنيا الوطن

استأنفت مركبة الإنزال والمركبة الجوالة للمسبار القمري "تشانغ أه-4"، العمل لليوم القمري الـ20 في الجانب البعيد من القمر.



استيقظت مركبة الإنزال في الساعة 5:48 صباحا اليوم (الأربعاء) بتوقيت بكين، واستيقظت المركبة الجوالة في الساعة 12:53 مساء يوم الثلاثاء. والاثنان في نظام عمل طبيعي، وفقا لمركز استكشاف القمر وبرنامج الفضاء التابع لإدارة الفضاء الوطنية الصينية.



أطلق صاروخ ((تشانغ أه-4)) في 8 ديسمبر 2018، وقام بأول

هبوط سلس له على فوهة فون كارمان في حوض القطب الجنوبي-أيتكين على الجانب البعيد من القمر في 3 يناير 2019.



يساوي اليوم القمري 14 يوما على الأرض والليلة القمرية

تساوي نفس المدة. يتحول مسبار "تشانغ أه-4" إلى وضع الخمول خلال الليلة القمرية بسبب نقص الطاقة الشمسية، وعاش حوالي 559 يوما أرضيا على سطح القمر.



وعملت المركبة الجوالة ((يوتو-2))، لوقت أطول من الوقت

المصمم لها والذي يبلغ ثلاثة أشهر، لتصبح المركبة التي تعمل لأطول مدة على سطح القمر.