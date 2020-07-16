طوباس تُعلن بدء الإغلاق الشامل دون (الصيدليات) و(المخابز).. وفق هذه التعليمات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظة طوباس، صباح اليوم، عن بدء الإغلاق الشامل على المحافظة، منذ مساء هذا اليوم الخميس، من الساعة الثامنة مساءً، وحتى صباح يوم الأحد المقبل الساعة السادسة صباحاً.



وأضافت المحافظة في بيان صحفي: " نظراً لازدياد عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس، واستناداً إلى ما صدر عن مجلس الوزراء بخصوص الإغلاق يومي الجمعة والسبت، فإن القطاعات المسموح لها بالعمل خلال الحظر هي: الصيدليات والمخابز فقط.



وأشارت المحافظة إلى أن الصيدليات والمخابز مسموح لها بأن تعمل من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، أما باقي القطاعات " السوبرماركت والبقالة ومحال الخضار واللحوم والدواجن مغلقة".



وشددت المحافظة على أن هناك إجراءات مشددة، ستقوم بها المؤسسة الأمنية بحق المخالفين.



يُذكر، أن محافظة طوباس، سجلت 19 إصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، 18 إصابة منها في منطقة وادي الفارعة، وهم من المخالطين للمصاب، الذي اكتشف يوم أمس، وإصابة واحدة جديدة سجلت في طوباس.