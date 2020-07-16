رفع دعوى جنائية بكوريا الجنوبية ضد شقيقة كيم جونغ أون

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (يونهاب): إن النيابة العامة الكورية الجنوبية، تنظر في إمكانية فتح قضية جنائية ضد كيم يو جونغ، أخت زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.



وذكرت (تاس) نقلاً عن وكالة (يونهاب)، أن "المحامي الكوري الجنوبي لي كيونغ جاي، قدم شكوى إلى مكتب المدعي العام في 8 تموز/ يوليو، اتهم فيها كيم يو جونغ، بهدم مبنى مكتب الاتصال بين الكوريتين بشكل غير قانوني، وهو يأمل، عن طريق ذلك، لفت انتباه الجمهور إلى حالة العلاقات بين سيئول وبيونغ يانغ، التي تدهورت بشكل حاد في حزيران/ يونيو من هذا العام".



وتشير الوكالة، إلى أنه "من المرجح أن ترفض النيابة العامة، فتح دعوى جنائية، ضد كيم يو جونغ، التي تشغل منصب النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الشمالية، وذلك لاستحالة جمع الأدلة، وحتى إذا أصدرت محكمة كورية جنوبية حكماً يدين كيم يو جونغ، فسيكون من المستحيل تطبيقه عليها".



ويعاقب القانون الكوري الجنوبي على التدمير المتعمد لممتلكات الآخرين بغرامة كبيرة، والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.