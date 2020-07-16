شؤون فلسطينية

الشرطة توقف شخصاً بتهمة الافتراء والتشهير على الشرطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الشرطة توقف شخصاً بتهمة الافتراء والتشهير على الشرطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت شرطة محافظة طوباس، اليوم الخميس، شخصاً لقيامه بالافتراء والتشهير بالشرطة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام، بأن هذا الشخص قام بنشر منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، افترى فيه على الشرطة بقيامها بتحرير مخالفات غير قانونية، وبعد البحث والتحري والتدقيق في ملابسات هذه القضية، تبين أن هذا الشخص، ادعى في منشوره بأشياء باطلة ومعلومات خاطئة، بهدف التشهير بجهاز الشرطة، وتم تحويله إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

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