شؤون فلسطينية

أبو بكر: حملة دولية للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى في ظل (كورونا)

أبو بكر: حملة دولية للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى في ظل (كورونا)
ارشيفية
خاص دنيا الوطن
قال اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى: إن فيروس (كورونا) المستجد، انتقل إلى الأسير كمال أبو وعر، بسبب النقل المتكرر له إلى المستشفيات الإسرائيلية، من قبل سلطات الاحتلال، إضافة إلى إصابة عدد من السجانين بالفيروس.

وأكد أبو بكر لـ"دنيا الوطن"، أن الأسير أبو وعر لا يزال يقبع في مستشفى (اساف هروفيه) تحت المراقبة، وحالته سيئة نظرًا لإصابته بالسرطان، وبالتالي مناعته ستكون غير قادرة على تحمل الإصابة بفيروس (كورونا)، مما سيجعل وضعه الصحي أكثر سوءًا.

وأوضح أن جميع العينات التي اخذت من الأسرى كانت سلبية -أي لا تحمل المرض- وعددها 80 عينة في سجن جلبوع، و12 عينة في الرملة، ولكن نحن نعتبر أن الخطر لا يزال قائمًا، مبينًا أن الفحوصات لا تجري على كل الأسرى وانما فقط على المشتبه بهم، والمخالطون لمصابي (كورونا).

وأشار أبو بكر إلى أن الرئيس محمود عباس أوعز بحملة عربية ودولية، من أجل الضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير أبو وعر، ولا يكون مصيره كمصير الأسيرين سعدي الغرابلي، وسامي أبو دياك الذين استشهدا داخل سجون الاحتلال، وكانا يعانيان من أمراض خطيرة.

وذكر أن الحملة انطلقت بالفعل، واليوم سيكون هناك مؤتمر صحفي من أجل هذه القضية، وأيضًا سيتم إرسال مخاطبات عبر وزارة الخارجية الفلسطينية، للعديد من دول العالم، والصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، بأسماء وقوائم الأسرى المرضى، كمرضى السرطان، والقلب، والكلى، والمقعدين.

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