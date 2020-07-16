شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين: واقع الحريات الإعلامية في قطاع غزة خطير جداً

نقابة الصحفيين: واقع الحريات الإعلامية في قطاع غزة خطير جداً
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت نقابة الصحفيين بقطاع غزة، اليوم الخميس، الاستدعاء المتكرر لمدير مكتب النقابة في غزة، لؤي الغول، ومنع قناتي العربية والحدث من العمل في قطاع غزة يوم أمس، واستدعاء الصحفيين مثني النجار، مراسل الحدث، وطارق أبو إسحاق، مصور فور ميديا، صباح اليوم، من قبل الأمن في غزة. 

وقالت النقابة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الواقع خطير جداً ضد الحريات الإعلامية في قطاع غزة، ومنه حملة الاعتقالات والاستدعاءات للصحفيين، والتضييق على حرية عمل الصحفيين،  واستمرار إغلاق ومنع المؤسسات الإعلامية من العمل من قبل الأمن في قطاع غزة.

وأضافت النقابة في بيانها: " آخر الأحداث الاستدعاء المتكرر للزميل لؤي الغول، مدير مكتب النقابة في غزة للمرة الثانية خلال أسبوع، وقبلها اعتقال عدة صحفيين على خلفية النشر". 

وأكمل: "حسب إفادات من الصحفيين، شهد قطاع غزة منذ استلام حركة حماس للحكومة في قطاع غزة، حملة تكميم أفواه ومنع حرية العمل الصحفي إلا وفق ما تقرره حماس في القطاع".

واستطردت النقابة في بيانها: "وحسب إفادات مئات الصحفيين الموثقة لدى النقابة، تم إغلاق مؤسسات ولا زالت مغلقه منذ أحداث 2007، منها مقر تلفزيون فلسطين، الذي تم تحويله إلى مقر أمني وإغلاق أكتر من ثلاثين مؤسسة إعلامية، ولا زالت مغلقه جميعها منذ أربعة عشر عاماً حتى الآن، وتمنع حماس البث المباشر إلا بإذن مسبق ومعرفة الضيوف أو موضوع البث، واعتقال العديد من الصحفيين على خلفية تحقيقات صحفيه مهنية، تتحدث عن أوضاع شعبنا الفلسطيني المأساوية في غزة". 

واستنكرت نقابة الصحفيين بشدة، قرار الأمن الداخلي في قطاع غزة، بمنع ظهور أي مراسل أو صحفي أو أي ضيف من قطاع غزة على شاشة العربية أو الحدث بدءاً من ظهر أمس الأربعاء، متممة: "يشمل القرار منع أي شخص أو شركة من تقديم أي خدمات لقناتي العربية والحدث". 

وطالبت النقابة كافة القوى والفصائل والمؤسسات ومؤسسات حقوق الإنسان التي تعرف مدى خطورة وتدهور وضع الحريات الصحفية بشكل خطير في قطاع غزة، أن تأخذ دورها الحقيقي لكشف كافة تفاصيل وضع الحريات في قطاع غزة. 

وطالبتهم أيضاً بفضح الممارسات المنافية لحقوق الإنسان ولمبادئ حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الدولية، واتخاذ إجراءات جدية، وعاجلة؛ لوقف هذا التدهور الخطير في غزة، وفق ما قاله بيان نقابة الصحفيين. 

وكشفت النقابة، أنها تواصلت مع كل مؤسسات حقوق الإنسان عشرات المرات،  ومع القوى والفصائل، وحتى مع مسؤولين من حركة حماس وصحفيين، ولكن قيادة حركة حماس بات واضحاً أن سياستها هي تكميم الأفواه، ومنع الحريات بشكل قاطع دون حساب لأي أحد، على حد تعبيرهم. 

وكررت مطالبها للجميع، بسرعة التدخل، إزاء هذا الوضع الخطير ضد الحريات في غزة.

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