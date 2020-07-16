مصر تطلب من إسبانيا تسليم المقاول محمد علي



وقال علي كما نقلت الصحيفة: "غادرت مصر قبل عامين ولم يوقفني أحد، إذا قمت بالاحتيال ، فلماذا سمحوا لي بمغادرة البلاد؟".



جدير بالذكر أن محكمة جنح التهرب الضريبي في مصر قضت بإدانة المقاول الهارب محمد علي وحكمت عليه بالسجن 5 سنوات.



كما ألزمت المحكمة المتهم الهارب بأن "يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا 879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع 1.5 بالمئة عن كل شهر أو جزء منه، اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد".



ترجمة دنيا الوطنطالبت السلطات المصرية من إسبانيا تسليم الفنان ومقاول البناء المصري محمد علي، بتهمة الفساد وإساءة استخدام الأموال العامة.ووفقا لوثائق حكومية إسبانية ومصرية اطلعت عليها صحيفة "فاينانشال تايمز"، ونشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، ذكرت مصر في طلب التسليم إن المقاول محمد علي ارتكب جرائم الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال بعد بيع منازل بين عامي 2006 و2018،".وذكرت الصحيفة أن محمد علي يواجه خطر الترحيل إلى مصر، بعد مثوله أمام قاض إسباني في جلسة استماع أولية في 9 يوليو الماضي، على خلفية اتهامات مصرية بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، ومنح 45 يوما لتقديم دفاع قانوني يقنع المحكمة بعدم ترحيله.وكررت مصر في ملفها الذي قدمته إلى القضاء الإسباني، والذي احتوى على 20 صفحة، العديد من هذه الاتهامات ، قائلة إنه أبرم صفقات عقارية تعود إلى عام 2006 ، دون الإعلان عن جزء من مبيعاته.ورفض محمد علي الاتهامات وقال إنها "محاولة من أجل معاقبته على نشاطاته المضادة للنظام المصري".