الاحتلال يستولي على صهريج وقود ومعدات حديقة عامة في حزما ومخماس

رام الله - دنيا الوطناستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على صهريج وقود في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن قوات الاحتلال، أحضرت شاحنة كبيرة، وحملت الصهريج الخاص بالوقود، ونقلته إلى مكان غير معلوم.

وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت قرية مخماس المجاورة لبلدة حزما، واستولت على معدات مخصصة لإنشاء حديقة عامة في البلدة.