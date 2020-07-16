هيئة شؤون الأسرى: قضية الأسرى على رأس أولويات القيادة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

حذر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، من خطورة الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان وفيروس (كورونا) كمال أبو وعر، قائلاً: "إن هناك خطراً حقيقياً يتهدد حياته".



واعتبر عبد ربه، أن التعليمات التي أعطاها الرئيس محمود عباس للجهات المسؤولة كافة، للقيام بحملة دولية للضغط على إسرائيل لتقديم العلاج المناسب للأسير أبو وعر، والإفراج الفوري عنه، اعتبرها تعبيراً عن مدى وفاء القيادة واهتمامها، ومنح قضية الأسرى الأولوية في تحركاتها على المستوى الدولي، مؤكداً أنه تم تسليم رسائل لمختلف المؤسسات الدولية بهذا الخصوص.



إلى ذلك، قال عبد ربه، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الخميس، إنه سيتم عقد جلسة اليوم في محكمة (عوفر) للتقدم بطلب استئناف للإفراج عن الأسير نضال أبو عاهور (46 عاماً) من بيت لحم، والذي يعاني من فشل كلوي، وقد تبيّن مؤخراً أنه مصاب بمرض سرطان الكلى.



هذا وقال عبد ربه: إن هناك اتصالات متواصلة مع الصليب الأحمر الدولي؛ لتامين زيارات أهالي الأسرى بسجون الاحتلال.