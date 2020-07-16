محافظ طوباس يُصدر قراراً بإغلاق وادي الفارعة لـ 24 ساعة





رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ طوباس والأغوار الشمالية، يونس العاصي، اليوم الخميس، قراراً بإغلاق وادي الفارعة، ومنع التجول فيه لمدة 24 ساعة، وإغلاق المنطقة الشرقية الواقعة بين طوباس وتياسير، لفتح المجال أمام طواقم الطب الوقائي لتتبع الخارطة الوبائية للمصابين.وشمل القرار أيضاً، إغلاق مسجد السلام في طوباس، حتى صباح الأحد المقبل، وإغلاق أماكن عمل المصابين؛ لإجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين، وتعقيمها، ومنع إقامة حفلات التوجيهي، والأعراس منعاً باتاً.وأكد القرار على منع الحركة والتنقل في جميع أنحاء المحافظة، وقراها، ومخيم الفارعة، اعتباراً من الثامنة من مساء اليوم، وحتى السادسة من صباح يوم الأحد، باستثناء المخابز والصيدليات.