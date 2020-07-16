الخارجية: وقف تسجيل عودة ومغادرة المواطنين من وإلى فلسطين

أعلن مستشار وزير الخارجية، أحمد الديك، عن وقف تسجيل عودة ومغادرة المواطنين من وإلى فلسطين، باستثناء التسجيل للراغبين مغادرة الوطن في الرحلة المتوجهة إلى شيكاغو في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، مشيراً إلى توقف تسجيل القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية منذ منتصف الليلة الماضية.





وأضاف الديك في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الخميس، أنه سيتم اليوم قدوم 302 مواطن من الأردن وأنه يجري التنسيق لعودة دفعات أخرى من المواطنين خلال الفترة المقبلة على متن 9 رحلات قادمة من مصر والإمارات وقطر ومسقط وفرانكفورت وأمريكا، فيما ستغادر 4 دفعات من أبناء شعبنا ممن لديهم ارتباطات أسرية ومهنية ودراسية على متن الطائرات العائدة إلى تلك الدول.





وفيما يتعلق بعودة العالقين من أبناء شعبنا في الخارج إلى غزة، أوضح الديك، أن مسار الراغبين بالعودة للقطاع ما زال متعثراً وأن جهود التنسيق ما زالت مستمرة مع مصر الشقيقة، وبانتظار رد رسمي من الجانب المصري بالخصوص.

رام الله - دنيا الوطن