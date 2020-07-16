الصحة: تسجيل 463 إصابة بفيروس (كورونا) وحالتا وفاة خلال 24 ساعة

وأفادت الصحة في تصريح مفصل عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك) عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وحول الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة، كشفت الصحة أن عددها 17 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وكشفت الصحة عن إجراء (3605) فحصاًَ لعينات مشتبه بإصابتها، وعدد الحالات النشطة الكلي (7080)، وعدد حالات التعافي (1487)، عدد حالات الوفاة (49).



تقسيم الإصابات داخل المحافظات



محافظة القدس (147): مدينة القدس 115، مخيم قلنديا 9، الرام 8، عناتا 5، كفر عقب 4، العيزرية 3، أبو ديس 3.



محافظة رام الله والبيرة (44): مدينة رام الله 15، مخيم الجلزون 16، بدرس 1، نعلين 12.



محافظة الخليل (182): مدينة الخليل 40، حلحول 1، يطا 2، بني نعيم 3، دورا 23، الظاهرية 20 الرياحية 10، بيت كاحل 20، سعير 7، مخيم الفوار3 ، الشيوخ 16، صوريف 3 ، خاراس 1 ، إذنا 33.



محافظة بيت لحم (51): مدينة بيت لحم 9، بيت ساحور 1، أرطاس 1 ، العبيدية 1 ، مخيم الدهيشة 10، الولجة 6 ، بيت جالا 2 ، العبيات 1 ، الدوحة 6، الخضر 11 ، الجبعة 3 .



محافظة سلفيت (4): رافات 4.



محافظة جنين (1) نزلة زيد 1.



محافظة نابلس (4): مدينة نابلس 1، بيت فوريك 2، مخيم عسكر1.



محافظة أريحا والأغوار (4): أريحا 1، مخيم عقبة جبر 3.



محافظة قلقيلية (6): مدينة قلقيلية 5، عزون 1.



محافظة طوباس (20): الفارعة 20.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة (463) إصابة.