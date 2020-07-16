الشرطة تدعو لتنفيذ تعليمات الحكومة بخصوص الإغلاق من مساء الخميس حتى الأحد

دعت الشرطة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الحكومة الفلسطينية، بخصوص الإغلاق الشامل، ومنع الحركة من الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، وحتى صباح يوم الأحد، باستثناء الصيدليات والمخابز.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة والأجهزة الأمنية، ستشرع اليوم بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة الوزراء، بخصوص الإغلاق، وتهيب بالمواطنين الالتزام الكامل بالتعليمات، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.



وأكدت الشرطة، أن الإغلاق يشمل كافة المحلات التجارية والمنشآت، وضمنها محطات المحروقات، باستثناء الصيدليات والمخابز، كما تُمنع الحركة بشكل تام.



رام الله - دنيا الوطن