تعليم غزة تنشر آلية تقديم الطلبات لإدارة الوافدين في جمهورية مصر





وأكملت: من ثم يشرع الطالب باستكمال إجراءات "فتح الملف" في إدارة الوافدين، بتقديم شهادة الثانوية العامة النسخة الأصلية مصدقة حسب الأصول إلى جانب الأوراق المحددة في طلب الالتحاق على الموقع.





واستطردت: بناء عليه يحصل الطالب على "إفادة قبول" من إدارة الوافدين؛ ليتوجه بها إلى الجامعة لاستكمال إجراءات التسجيل بالجامعة، وتسديد المصروفات المطلوبة، والالتحاق بالعام الدراسي 2020-2021.





وأكملت: نلفت نظركم إلى أن التعامل مع هذا الموقع والالتزام بالخطوات الموضحة فيه، هو الآلية المعتمدة والمضمونة؛ لتحصيل المقاعد الجامعية الحكومية، وأن عملية تسجيل الطلاب عبر هذا الموقع مجاناً، وبلا أية تكاليف مالية.



وللاطلاع على خطوات التسجيل خطوة بخطوة يمكنكم متابعة الرابط التالي:



https://www.youtube.com/watch?v=ve47Zm09TvY



وختمت: للاستفسار ومزيد من المعلومات ، يمكنكم التواصل مع سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية مباشرة عبر موقعها الإلكتروني أو صفحتها الرسمية على موقع (فيسبوك) أو من خلال قسم الشؤون الثقافية للسفارة عبر هاتف مسؤول العلاقة مع إدارة الوافدين: ٠٠٢٠١٠٠٩٥٣٣٣٩٢.

رام الله - دنيا الوطنطالبت وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة، اليوم الخميس، الراغبين في الالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية بجمهورية مصر العربية للعام 2020-2021، التقدم بأوراقهم مباشرة إلى التنسيق الجامعي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لإدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي، وهو www.wafeden.gov.eg.وأضافت الوزارة، عبر موقعها الرسمي: "بعد استيفاء كافة متطلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لإدارة الوافدين، يحصل الطالب على "ترشيح مبدئي" للجامعة عبر البريد الإلكتروني، الذي قام الطالب بالتسجيل من خلاله في الموقع".