عاجل

  • أبو بكر: حملة دولية للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى في ظل (كورونا)

مباشر | مؤتمر صحفي حول آخر المستجدات التي تشهدها قضية الأسرى وقضية الأسير (أبو وعر) بظل تفشي (كورونا)

شؤون فلسطينية

التماس للمحكمة العليا ضد قرار الهدم العقابي لمنزل عائلة أبو بكر

التماس للمحكمة العليا ضد قرار الهدم العقابي لمنزل عائلة أبو بكر
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
التمس أحد عشر فرداً من عائلة أبو بكر إلى المحكمة العليا، مطالبين إياها بالحؤول دون هدم منزلهم في قرية يعبد قضاء جنين، يعود لنظمي أبو بكر المتهم بإلقاء نصف طوبة من سطح المنزل، الأمر الذي تسبب في مقتل جندي إسرائيلي خلال شهر أيار/ مايو الماضي.

يسعى الالتماس الذي تم تقديمه بواسطة مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) إلى إلغاء أمر الهدم، الذي تلقته العائلة، والذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من تاريخ 14 تموز/ يوليو، حيث يخطط الجيش بحسب هذا الأمر لهدم الطابق الثالث من بناية تتكون من ثلاثة طوابق يقطنها أبناء العائلة الممتدة، وهو الطابق الذي يسكن فيه كل من زوجة نظمي أبو بكر وأبناؤهم الثمانية، سبعة منهم قاصرون، ونظمي هو ربّ العائلة كثيرة الأولاد، وكان المعيل الوحيد لهم.

ويشكّل الهدم العقابي للمنزل عقوبة جماعية مرفوضة، وتتعارض مع القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، كما وأنه يتعارض مع القانون الجنائي الإسرائيلي، وإن الظروف الصعبة التي تعيش فيها العائلة تفاقم الأوضاع سوءاً، حسبما يدّعي الملتمسون، وذلك لأن قرار هدم منزل العائلة من شأنه أن يلقي بسيدة مع أبنائها الثمانية إلى الشارع، وأن يوقع بهم كارثة نفسية، واقتصادية، وعائلية هائلة.

هذا، وقد أُرفقت وجهة نظر هندسية بالالتماس، تدّعي بأن هدم الطابق الثالث من شأنه أن يضر بشكل كبير بشقق إضافية موجودة في الطابقين الأول والثاني، حيث يقطن أبناء العائلة الممتدة، وذلك بسبب الحالة المتردية والسيئة لهيكل المبنى السكني. وبحسب الملتمسين، فإن امتناع الجيش حتى اللحظة من تقديم وجهة نظر هندسية تضمن لسائر سكان المبنى عدم المساس بشققهم بسبب الهدم، يشكل هو الآخر داعيًا لمنع هدم المنزل.

إلى ذلك، يهاجم الالتماس البنية التحتية الدلائلية الناقصة لإثبات نية رب العائلة التسبب في موت الجندي، وهو ما صدر على أساسه القرار بهدم منزل العائلة، لقد تم التقدم بلائحة اتهام ضد نظمي أبو بكر، لكن محاكمته لم تبدأ بعد، فيما لا يزال المتهم ينكر نيته التسبب بالقتل.

جيسيكا موتنل، المديرة العامة لـ (هموكيد) قالت: "هذه سياسة رسمية تتمثل في المساس بالأبرياء، ونجاعتها بوصفها أداة ردع، هو أمر مشكوك فيه بشدة، حتى بناء على آراء إسرائيلية، إن هنالك مساساً كبيراً، يتمثل في تشريد عائلة كاملة مكونة من الأم  وأبنائها الثمانية، يجب وضع نهاية لهذه الممارسة المرفوضة والمتعارضة مع القانون، وأبسط قواعد الأخلاق والعدالة". 

أخبار ذات صلة

أبو بكر: حملة دولية للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى في ظل (كورونا)

أبو بكر: حملة دولية للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى في ظل (كورونا)

الاحتلال يستولي على صهريج وقود ومعدات حديقة عامة في حزما ومخماس

الاحتلال يستولي على صهريج وقود ومعدات حديقة عامة في حزما ومخماس

هيئة شؤون الأسرى: قضية الأسرى على رأس أولويات القيادة الفلسطينية

هيئة شؤون الأسرى: قضية الأسرى على رأس أولويات القيادة الفلسطينية

محافظ طوباس يُصدر قراراً بإغلاق وادي الفارعة لـ 24 ساعة

محافظ طوباس يُصدر قراراً بإغلاق وادي الفارعة لـ 24 ساعة

الخارجية: وقف تسجيل عودة ومغادرة المواطنين من وإلى فلسطين

الخارجية: وقف تسجيل عودة ومغادرة المواطنين من وإلى فلسطين

الصحة: تسجيل 463 إصابة بفيروس (كورونا) وحالتا وفاة خلال 24 ساعة

الصحة: تسجيل 463 إصابة بفيروس (كورونا) وحالتا وفاة خلال 24 ساعة

الشرطة تدعو لتنفيذ تعليمات الحكومة بخصوص الإغلاق من مساء الخميس حتى الأحد

الشرطة تدعو لتنفيذ تعليمات الحكومة بخصوص الإغلاق من مساء الخميس حتى الأحد

تعليم غزة تنشر آلية تقديم الطلبات لإدارة الوافدين في جمهورية مصر

تعليم غزة تنشر آلية تقديم الطلبات لإدارة الوافدين في جمهورية مصر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستولي على صهريج وقود ومعدات حديقة عامة في حزما ومخماس

الاحتلال يستولي على صهريج وقود ومعدات حديقة عامة في حزما ومخماس

هيئة شؤون الأسرى: قضية الأسرى على رأس أولويات القيادة الفلسطينية

هيئة شؤون الأسرى: قضية الأسرى على رأس أولويات القيادة الفلسطينية

محافظ طوباس يُصدر قراراً بإغلاق وادي الفارعة لـ 24 ساعة

محافظ طوباس يُصدر قراراً بإغلاق وادي الفارعة لـ 24 ساعة

الأشقر والحية يدعوان للالتزام بالإجماع الوطني بخصوص ملفات الانتفاضة الأولى

الأشقر والحية يدعوان للالتزام بالإجماع الوطني بخصوص ملفات الانتفاضة الأولى

التماس للمحكمة العليا ضد قرار الهدم العقابي لمنزل عائلة أبو بكر

التماس للمحكمة العليا ضد قرار الهدم العقابي لمنزل عائلة أبو بكر

الاحتلال يهدم منزلين في (لصيفر) جنوب الخليل

الاحتلال يهدم منزلين في (لصيفر) جنوب الخليل

بقيادة المتطرف &#34;غليك&#34;..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

بقيادة المتطرف "غليك"..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

فلسطين: حالتا وفاة من الخليل بفيروس (كورونا) ترفع حصيلة الوفيات لــ (49)

فلسطين: حالتا وفاة من الخليل بفيروس (كورونا) ترفع حصيلة الوفيات لــ (49)

منوعات

احتجاز حليمة بولند في السجن.. ماذا فعلت؟

احتجاز حليمة بولند في السجن.. ماذا فعلت؟

تفاصيل جديدة في قضية عبير بيبرس قاتلة زوجها

تفاصيل جديدة في قضية عبير بيبرس قاتلة زوجها

أميرة فتحي تثير الجدل بكشفها عن تعرضها للتحرش من هؤلاء

أميرة فتحي تثير الجدل بكشفها عن تعرضها للتحرش من هؤلاء

تصريح مؤثر للفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة: &#34;حرام اللي بيحصل لي&#34;

تصريح مؤثر للفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة: "حرام اللي بيحصل لي"

موقف مُحرج لمذيعة أوكرانية على الهواء مباشرة

موقف مُحرج لمذيعة أوكرانية على الهواء مباشرة

هل قصد زوج روان بن حسين استفزازها بهذه الصورة بعد فضح خيانته؟

هل قصد زوج روان بن حسين استفزازها بهذه الصورة بعد فضح خيانته؟

بعد 17 عاماً.. خطأ لم يلحظه الكثيرون في فيلم &#34;عسكر في المعسكر&#34;

بعد 17 عاماً.. خطأ لم يلحظه الكثيرون في فيلم "عسكر في المعسكر"

أمينة خليل تحتفل بخطبتها والعريس رجل أعمال

أمينة خليل تحتفل بخطبتها والعريس رجل أعمال

سعد لمجرد يطرح &#34;عدى الكلام&#34;.. أول أغنيه له باللهجة المصرية

سعد لمجرد يطرح "عدى الكلام".. أول أغنيه له باللهجة المصرية

هيفاء وهبي توجه رسالة مجهولة: &#34;كلب فلوس&#34;

هيفاء وهبي توجه رسالة مجهولة: "كلب فلوس"

عربي

محكمة أردنية تقرر اعتبار جماعة &#34;الإخوان المسلمين&#34; منحلة بشكل قطعي

محكمة أردنية تقرر اعتبار جماعة "الإخوان المسلمين" منحلة بشكل قطعي

تونس: رئيس حكومة تصريف الأعمال يقرر إقالة جميع وزراء حركة (النهضة)

تونس: رئيس حكومة تصريف الأعمال يقرر إقالة جميع وزراء حركة (النهضة)

مصر: 913 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ووفاة 59

مصر: 913 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ووفاة 59