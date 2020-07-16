الاحتلال يهدم منزلين في (لصيفر) جنوب الخليل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلين في منطقة لصيفر جنوب محافظة الخليل.



وأكد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل، راتب الجبور، أن آليات الاحتلال، هدمت منزلين في منطقة لصيفر جنوب شرق مدينة يطا، يعودان للمواطنين: محمود خليل أبو قبيطة، ونجله إسماعيل محمود أبو قبيطة، بحجة عدم الترخيص.



وأضاف الجبور، أن هذه المنازل تؤوي ما يزيد عن عشرة أفراد، ويمتلك أصحابها كافة الأوراق الثبوتية، التي تؤكد ملكيتهم لتلك الأراضي، القريبة من مستوطنة (بيت يتير) المقامة على أراضي المواطنين، في تلك المنطقة.