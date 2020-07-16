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شؤون فلسطينية

بقيادة المتطرف "غليك"..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

بقيادة المتطرف "غليك"..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بقيادة المتطرف "يهودا غليك"، وسط دعوات لحملة تهويد المسجد.

وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال، فتحت باب المغاربة، وأخلت المنطقة الشرقية من المسجد؛ لتسهيل اقتحام المستوطنين.

وأدى المستوطنون المقتحمون صلوات تلمودية أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى، وتجولوا في الساحات بمجموعات متعاقبة. 

وأطلقت ما تسمى جماعة "طلاب لأجل الهيكل" الإسرائيلية، حملة تهويد للمسجد الأقصى تحت عنوان "جبل الهيكل بأيدينا".

وتهدف الحملة لجمع أكبر عدد من المشتركين في هذه الجماعة، وجمع التبرعات المالية؛ لدعم برامج وأفكار تهويدية للأقصى.

ودعت الجماعة لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية خلال ما يسمى بذكرى "خراب الهيكل" المزعوم، وذلك من تاريخ 27/7 وحتى 30/7.

وتواصل شرطة الاحتلال، فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.

ورصد تقرير للمكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، اقتحام (1801) مستوطن للمسجد الأقصى المبارك الشهر الماضي، مقابل (75) مستوطناً اقتحموا الأقصى خلال شهر أيار/ مايو السابق، وبلغ عدد المبعدين عن الأقصى (48) مبعداً، على رأسهم الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى.

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