فلسطين: حالتا وفاة من الخليل بفيروس (كورونا) ترفع حصيلة الوفيات لــ (49)







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تسجل حالتي وفاة من الخليل بفيروس (كورونا) ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين إلى 49.وأفادت الصحة في تصريح مقتضب عبر صفحة الوزارة الرسمية على (فيسبوك): بوفاة مواطنة (83 عاماً) ومواطن (76 عاماً) من الخليل متأثرين بإصابتهما بفيروس (كورونا).وأشارت الصحة إلى أن الوفيات الجديدة، رفعت حصيلة الوفيات في فلسطين، جراء الفيروس إلى 49 وفاة.