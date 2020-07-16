شؤون فلسطينية

الكيلة: ننتظر رداً من الصليب الأحمر لعمل فحوصات (كورونا) للأسرى بسجون الاحتلال

الكيلة: ننتظر رداً من الصليب الأحمر لعمل فحوصات (كورونا) للأسرى بسجون الاحتلال
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 قالت وزيرة الصحة مي كيلة، اليوم الخميس، أن الوزارة بانتظار رد من الصليب الأحمر الدولي حول ايجاد آلية محددة تضمن اتاحة المجال لطواقمنا الطبية بعمل فحوصات فيروس (كورونا) للأسرى في سجون الاحتلال.

يذكر أن أن جلسة حوار عقدت، أمس الأربعاء، في سجن "عوفر" بين ممثلي الأسرى ومن كافة الفصائل، وإدارة السجن، بعد خطوات احتجاجية نفذها الأسرى رداً على عمليات القمع الواسعة التي نفذتها إدارة السجن، والتي أدت إلى إصابة عدد من الأسرى بالاختناق جرّاء رشهم بالغاز، عزل آخرين.

وأوضح نادي الأسير، أن جلسة الحوار انتهت باتفاق يقضي،  بفتح جميع الأقسام، وإنهاء عزل الأسرى الذين جرى نقلهم إلى الزنازين خلال عمليات القمع وإعادتهم إلى الأقسام، وتوزيع ملابس إضافية على الأسرى من قبل الإدارة، حيث أن الأسرى يعانون منذ بدء انتشار وباء (كورونا)، من أزمة في نقص الملابس، وذلك مع توقف زيارات عائلاتهم، وتزايد أعداد الأسرى الموقوفين جرّاء عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال.

كما تم الاتفاق بالسماح لعائلات الأسرى عند زيارة أبنائها بإحضار ملابس إضافية وإدخالها بحيث تكفي لخمسة أسرى، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى،  ومنها ترتيبات تخص أقسام "المعبار" أي قسمي (14 و17) والتي يقبع فيها الأسرى من الموقوفين والمعتقلين حديثاً، والمنقولين من سجون أخرى.

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