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جوليوتيرتزي: المؤتمر العالمي لإيران حرة ومشاركة من 30 ألف موقع في 104 دول

رام الله - دنيا الوطن
كتب وزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو تيرتزي في تغريدة بشأن المؤتمر العالمي من أجل إيران حرة الذي سينعقد في 17 يوليو: المؤتمر العالمي من أجل إيران حرة – 17 يوليو – ومشاركة 30 ألف موقع في 104 دول في العالم.

هؤلاء يدعمون تغيير النظام على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية. هناك 1000 شخصية دولية ومشرعين وأنا من ضمنهم يشاركون في هذا المؤتمر. وهناك كلمات وخطابات اونلاين.

كما غرد عمدة نيويورك السابق رودي جولياني في حسابه على تويتر لدعم المؤتمر العالمي من أجل إيران حرة، من المقرر أن يعقد عبر الإنترنت في جميع أرجاء العالم يوم الجمعة ، 17 يوليو وأكد جولياني: أنا والعديد من القادة من جميع أنحاء العالم سنتحدث في المؤتمر.

رودي جولياني: في مؤتمر 17 يوليو ، سأتحدث أنا والسيناتور ليبرمان وموكيسي والعديد من القادة الآخرين من جميع أنحاء العالم.هناك آفاق حقيقية لإيران حرة خالية من الأسلحة النووية، التحقوا بنا لمعرفة ذلك.

ومن جانبه أكد إيفان ستيبانتس، عضو البرلمان الأوروبي عن سلوفاكيا، في مجال تضامن دولي مع المؤتمر العالمي لإيران حرة قائلًا: «المقاومة الإيرانية تحظى بدعمنا الكامل في البرلمان الأوروبي».

أريد أن أحييكم جميعاً أنتم الذين تواصلون نضالكم من أجل الحرية والديمقراطية، بالرغم من الظروف الصعبة للغاية التي تواجهونها حالياً في إيران.

نحن في البرلمان الأوروبي نتابع باستمرار نضالاتكم الشجاعة ونحن مدفوعون للغاية بجهودكم وتضحياتكم من أجل الحرية والديمقراطية. أنا بصفتي عشت تحت حكم دكتاتوري لسنوات عديدة، يمكنني أن أؤكد لكم أن الحرية أقرب بكثير مما نعتقد. لكن كما شهدنا جميعًا، لا نحصل على الحرية مجانًا. لذلك، يجب أن نواصل النضال على الرغم من كل العقبات.

مع العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي الآخرين، أرسلنا رسالة عاجلة إلى سلطات الاتحاد الأوروبي تطلب منهم محاسبة النظام الإيراني بسبب اعتقال نشطاء المعارضة وأنصار منظمة مجاهدي خلق.

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