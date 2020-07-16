شؤون فلسطينية

سلفيت: إصابة أربع طفلات شقيقات بفيروس (كورونا) من قرية رافات

سلفيت: إصابة أربع طفلات شقيقات بفيروس (كورونا) من قرية رافات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ سلفيت، عبد الله كميل، اليوم الخميس، عن أربع إصابات جديده بفيروس (كورونا) في قرية (رافات).

وأفاد المحافظ، عبر صفحة المحافظة الرسمية، أن الإصابات الجديدة، تعود لأربع طفلات شقيقات، متمنياً الشفاء والسلامة للمصابين. 

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