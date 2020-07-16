شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم مدينة جنين

الاحتلال يقتحم مدينة جنين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حي خروبة في جنين، ونصبت حاجزاً عسكرياً.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، سيرت آلياتها في محيط منازل الحي، وكثفت من تواجدها العسكري على طول شارع جنين الناصرة والشارع الالتفافي شرق المدينة، وعلى امتداد شارع جنين حيفا، ترافقها وحدة خاصة "مستعربة" كانت تستقل مركبة، تحمل لوحة تسجيل فلسطينية.

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