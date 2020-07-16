الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بينهم أسير محرر

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خمسة شبان من مناطق مختفلة من محافظة بيت لحم، وأسير محرر في محافظة رام الله والبيرة.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: محمد صالح أبو عكر (24 عاماً) من مخيم عايدة شمالا، وعيسى محمد الهريمي (21 عاماً)، من منطقة وادي معالي وسط بيت لحم، ومحمد خالد عياد (23 عاماً)، من قرية ارطاس جنوباً، وسعيد أحمد عودة (27 عاما)، ومحمد مصطفى نباهين (18 عاماً) وكلاهما من جبل هندازة شرقاً، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.



كما اعتقل الاحتلال، جمعة التايه من قرية كفر نعمة غرب رام الله، وهو أسير محرر، أفرج عنه منذ شهرين بعد اعتقال دام 18 عاماً.