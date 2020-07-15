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تونس: رئيس حكومة تصريف الأعمال يقرر إقالة جميع وزراء حركة (النهضة)

تونس: رئيس حكومة تصريف الأعمال يقرر إقالة جميع وزراء حركة (النهضة)
رام الله - دنيا الوطن
قرر رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، مساء اليوم، إقالة جميع وزراء حركة (النهضة)، وعدم دعوتهم للاجتماع الوزاري الذي انعقد مساء الأربعاء.

وأصدرت رئاسة الحكومة التونسية بيانا قالت فيه إن الفخفاخ قرر إعفاء "وزير الشباب والرياضة أحمد قعلول، ووزير التجهيز منصف السليتي، ووزير الشؤون المحلية لطفي زيتون، ووزير النقل واللوجستيك أنور معروف، ووزير الصحة عبد اللطيف المكي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى، من مهامهم"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضاف البيان أن رئيس الحكومة قرر تكليف "الحبيب الكشو بمهام وزير الصحة بالنيابة، وفاضل كريم بمهام وزير النقل بالنيابة، وغازي الشواشي بخطة وزير التجهيز بالنيابة، وأسماء السحيري بخطة وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة، وشكري بلحسن بخطة وزير الشؤون المحلية بالنيابة، ولبنى الجريبي بخطة وزيرة التعليم العالي بالنيابة".

وقدّم الفخفاخ، اليوم الأربعاء، استقالته للرئيس قيس سعيّد.

يأتي ذلك بعدما سلّم 105 نائباً، مكتب البرلمان التونسي عريضة تطالب بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.

كما جاء ذلك بعدما قرر حزب (النهضة) الإسلامي، سحب الثقة من الحكومة، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.

وقال عماد الخميري، القيادي بالحزب: إن "مجلس الشورى تبنى خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة وكلف رئيس الحزب بمتابعة تنفيذ الخيار"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وتفجرت الأزمة بسبب الخلاف مع رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ الذي يقول الحزب إنه فقد مصداقيته بسبب شبهة تضارب مصالح.

ويحتاج حزب النهضة الذي له 54 نائبا، ما لايقل عن 109 أصوات في البرلمان لسحب الثقة وهو ما يسعى للحصول عليه مع حليفيه في البرلمان ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس.

وكان الفخفاخ قال يوم الإثنين إنه سيجري تعديلا وزاريا في الأيام المقبلة يتناسب مع مصلحة تونس العليا وذلك في خطوة تهدف فيما يبدو لإخراج وزراء النهضة من الحكومة.

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