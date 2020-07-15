شؤون فلسطينية

الرجوب: ارتفاع عدد الإصابات النشطة بفيروس (كورونا) في محافظة جنين إلى 34

الرجوب: ارتفاع عدد الإصابات النشطة بفيروس (كورونا) في محافظة جنين إلى 34
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، مساء اليوم، عن ارتفاع عدد الإصابات النشطة بفيروس (كورونا) في المحافظة إلى 34 إصابة.

يأتي ذلك بعد تسجيل عدد من الإصابات لمواطنين من المحافظة عائدين من خارج الوطن وآخرين عائدين من أماكن عملهم في محافظات أخرى، وفق ما نقلت صفحة المحافظة على (فيسبوك).

وجاء توزيع الإصابات النشطة الـ 34 في المحافظة كالآتي: عشرة مصابين عائدين من الخارج يقيمون حالياً في مركز الحجر في أريحا، و24 مصاباً داخل محافظة جنين، 22 مصاباً منهم في الحجر المنزلي، ومصابين اثنين يقيمون في مركز الشهيد نعيم خضر للحجر الصحي في الزبابدة.

وطمأن المحافظ أبناء محافظة جنين، بأن جميع المصابين يتمتعون بصحة جيدة بحمد الله، كما أن طواقم الطب الوقائي والمؤسسة الأمنية في المحافظة تقوم بكل ما يلزم في متابعة جميع الحالات، وتتبع دوائر المخالطين وإجراء الفحوص لمن يلزم.

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