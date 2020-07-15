الإعلام الإسرئيلي يتراجع عن نبأ اعتقال ثلاثة صيادين بمنطقة بحر رفح

تراجعت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، عن نبأ اعتقال ثلاثة صيادين بمنطقة بحر رفح.



وكان موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي، قال إن سلاح البحرية التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل مساء اليوم الأربعاء، ثلاثة صيادين في بحر رفح جنوبي قطاع غزة.



بحسب الموقع، فقد أطلق سلاح البحرية الاسرائيلية، قنابل الإنارة نحو قوارب صيد، بزعم تجاوزها المنطقة المسموح بها في جنوب قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطن