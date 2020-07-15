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الصحة المصرية: تسجيل 59 حالة وفاة و913 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 59 حالة وفاة و913 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 913 حالة جديدة مصابة بفيروس (كورونا)، ووفاة 59 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خالد مجاهد في تصريح له اليوم، إن عدد الحالات التي تم شفاؤها إرتفع إلى26135 حالة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) حتى اليوم هو 84843 اصابة، و4067 حالة وفاة.

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