إعلام إسرائيلي: إطلاق نار استهدف موقعاً عسكرياً بالقرب من مستوطنة (إيتمار)

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت (القناة 12) الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، بأن هناك حادثة إطلاق نار استهدف موقعاً عسكرياً بالقرب من مستوطنة (إيتمار)، بمدينة نابلس.



وقالت القناة: إن الجيش أجرى عمليات تمشيط، بعد إطلاق نار على موقع عسكري بالقرب من (إيتمار) دون وقوع إصابات.