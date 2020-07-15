إعلام إسرائيلي: إطلاق نار استهدف موقعاً عسكرياً بالقرب من مستوطنة (إيتمار)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، بأن هناك حادثة إطلاق نار استهدف موقعاً عسكرياً بالقرب من مستوطنة (إيتمار)، بمدينة نابلس.
وقالت القناة: إن الجيش أجرى عمليات تمشيط، بعد إطلاق نار على موقع عسكري بالقرب من (إيتمار) دون وقوع إصابات.
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، بأن هناك حادثة إطلاق نار استهدف موقعاً عسكرياً بالقرب من مستوطنة (إيتمار)، بمدينة نابلس.
وقالت القناة: إن الجيش أجرى عمليات تمشيط، بعد إطلاق نار على موقع عسكري بالقرب من (إيتمار) دون وقوع إصابات.
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