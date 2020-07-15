الكشف عن تفاصيل رسالة جوابية من بشار الأسد للرئيس عباس





وأكد الأسد في الرسالة وقوف سوريا إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة (صفقة القرن) الأميركية والاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ومخططات ضم أراضٍ فلسطينية لإسرائيل.



وشدد الأسد في رسالته، على أن سوريا لن تتراجع قيد أنملة عن دعمها لنضال الشعب الفلسطيني، متمنيا للرئيس والشعب الفلسطيني مزيداً من النجاح والصمود في مواجهة المخططات الأميركية والإسرائيلية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكان الرئيس عباس قد أرسل رسالة خطية إلى الأسد، حملها إلى دمشق نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، شرح فيها الخطوات السياسية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية في مواجهة المخطط الأميركي الإسرائيلي المتمثل في (صفقة القرن) والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، فضلاً عن مخطط الضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية، وهو المخطط الذي ترعاه وتشارك فيه الإدارة الأمييكية مع الحكومة الإسرائيلية.



وتمنى الرئيس في رسالته للرئيس الأسد وللشعب السوري الشقيق وللدولة السورية المنعة والصمود والانتصار.



رام الله - دنيا الوطنتلقى الرئيس محمود عباس، رسالة جوابية من الرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).