أبو مرزوق: أحد المتعاونين مع الاحتلال هرب من غزة لإسرائيل وألقينا القبض على آخرين

تحدث عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موسى أبو مرزوق، مساء اليوم الأربعاء، عن ما ذكرته وسائل إعلام عربية، فيما يتعلق بهروب عميل من كتائب الشهيد عز الدين القسام.



وقال في تصريحات لقناة (الميادين)، إن بعض وسائل الإعلام ذكرت أن هناك قيادات من القسام متهمة بالعمالة، وحماس أصدرت بياناً بأن ذلك ليس صحيحاً، وأن هذه رواية الاحتلال.



وأضاف: الحركة ألقت القبض على بعض المتعاونين مع الاحتلال، وليس بينهم رابط، وهم ليسوا قادة في القسام أو في حماس، أحدهم هرب واستقبلهم الاحتلال بحفاوة.



وقال عضو المكتب السياسي لحماس: "أما المعلومات بأن هناك عملاء من الضفادع البشرية، كلام ليس صحيحاً بالمطلق، وهذا كله كذب وتدليس وتشويه للحقائق."



وتابع: لا داعي أن تتحول بعض وسائل الإعلام العربية، إلى عبرية.



في سياق آخر، قال أبو مرزوق، إن المؤتمر الصحفي لنائب رئيس المكتب السياسي لحماس، واللواء جبريل الرجوب، هو إعلان لحراك شعبي لمواجهة خطة الضم.



وقال: نحن في مواجهتنا لخطة الضم والاحتلال، نحن مع المقاومة الشاملة، لكن سنتعاون مع فتح في هذا الصدد بالمقاومة الشعبية.



وشدد على أن حركة حماس ستبقى حريصة على الوحدة وتجميع الصف الفلسطيني، وخطة الضم هي جزء من مواجهة أوسع للاحتلال، هدفنا إنهاء الاحتلال، وليس موضوع الضم.



وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "نحن مستمرون في مواجهة الاحتلال بكل أدواته وخططه، ونحن منفتحون على المصالحة ومستعدون لدفع ثمنها، ولكن هذه القضية يجب أن تكون واضحة، وهي ليست عوضا عن أهداف وطنية متفقين عليها.



وقال: نحن مع المصالحة بما في ذلك نسعى لدخول المنظمة، ومستعدون، ولسنا منافسين لها، وفي نفس الوقت المنظمة لا بد من يطبق القائمون عليها، فيما تم التوافق عليه في أكثر من ورقة.



رام الله - دنيا الوطن