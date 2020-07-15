الرئيس عباس يُهاتف والد أسير مصاب بفيروس (كورونا)





وأبلغ الرئيس عباس، وفق وكالة وفا، والد الأسير بأنه أعطى تعليماته للجهات المسؤولة كافة للقيام بحملة دولية للضغط على اسرائيل لتقديم العلاج المناسب له والافراج الفوري عنه.





وتمنى الرئيس عباس الشفاء العاجل للأسير أبو وعر والحرية له ولكل أسرانا البواسل.





يذكر أن الأسير أبو وعر من بلدة قباطية جنوب جنين، ويمضي حكما بالسجن ستة مؤبدات إضافة إلى 50 عاما، ومصاب بمرض السرطان والكورونا.

رام الله - دنيا الوطنهاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، والد الأسير المريض كمال أبو وعر، مطمئناً على صحة نجله الذي يعاني من مرض السرطان ومن إصابته بفيروس (كورونا).