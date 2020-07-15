عاجل

  • الإمارات: تسجيل 275 إصابة بفيروس (كورونا) و393 حالة شفاء جديدة

  • مصر: تسجيل 913 حالة جديدة مصابة بفيروس (كورونا) ووفاة 59 حالة

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُهاتف والد أسير مصاب بفيروس (كورونا)

الرئيس عباس يُهاتف والد أسير مصاب بفيروس (كورونا)
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، والد الأسير المريض كمال أبو وعر، مطمئناً على صحة نجله الذي يعاني من مرض السرطان ومن إصابته بفيروس (كورونا).

وأبلغ الرئيس عباس، وفق وكالة وفا، والد الأسير بأنه أعطى تعليماته للجهات المسؤولة كافة للقيام بحملة دولية للضغط على اسرائيل لتقديم العلاج المناسب له والافراج الفوري عنه.

وتمنى الرئيس عباس الشفاء العاجل للأسير أبو وعر والحرية له ولكل أسرانا البواسل.

يذكر أن الأسير أبو وعر من بلدة قباطية جنوب جنين، ويمضي حكما بالسجن ستة مؤبدات إضافة إلى 50 عاما، ومصاب بمرض السرطان والكورونا.

أخبار ذات صلة

بحرية تعتقل ثلاثة صيادين في منطقة بحر رفح

بحرية تعتقل ثلاثة صيادين في منطقة بحر رفح

إعلام إسرائيلي: إطلاق نار استهدف موقعاً عسكرياً بالقرب من مستوطنة (إيتمار)

إعلام إسرائيلي: إطلاق نار استهدف موقعاً عسكرياً بالقرب من مستوطنة (إيتمار)

توصية من أعضاء في مؤتمر الحزب الديمقراطي بوقف الدعم الأميركي اللا محدود لإسرائيل

توصية من أعضاء في مؤتمر الحزب الديمقراطي بوقف الدعم الأميركي اللا محدود لإسرائيل

الكشف عن تفاصيل رسالة جوابية من بشار الأسد للرئيس عباس

الكشف عن تفاصيل رسالة جوابية من بشار الأسد للرئيس عباس

أبو مرزوق: أحد المتعاونين مع الاحتلال هرب من غزة لإسرائيل وألقينا القبض على آخرين

أبو مرزوق: أحد المتعاونين مع الاحتلال هرب من غزة لإسرائيل وألقينا القبض على آخرين

رأفت: مشروع القانون الذي قُدم للكنيست لفرض السيادة يمثل جوهر مخطط الضم

رأفت: مشروع القانون الذي قُدم للكنيست لفرض السيادة يمثل جوهر مخطط الضم

قيادي بـ &#34;حماس&#34; يوضح خفايا وأسراراً حول &#34;حرب 2014&#34; تُكشف لأول مرة

قيادي بـ "حماس" يوضح خفايا وأسراراً حول "حرب 2014" تُكشف لأول مرة

وزير الثقافة لـ&#34;أفيخاي أدرعي&#34;: لا يمكن لإسرائيل أن تكون ابناً شرعياً بالمنطقة

وزير الثقافة لـ"أفيخاي أدرعي": لا يمكن لإسرائيل أن تكون ابناً شرعياً بالمنطقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

بحرية تعتقل ثلاثة صيادين في منطقة بحر رفح

بحرية تعتقل ثلاثة صيادين في منطقة بحر رفح

إعلام إسرائيلي: إطلاق نار استهدف موقعاً عسكرياً بالقرب من مستوطنة (إيتمار)

إعلام إسرائيلي: إطلاق نار استهدف موقعاً عسكرياً بالقرب من مستوطنة (إيتمار)

توصية من أعضاء في مؤتمر الحزب الديمقراطي بوقف الدعم الأميركي اللا محدود لإسرائيل

توصية من أعضاء في مؤتمر الحزب الديمقراطي بوقف الدعم الأميركي اللا محدود لإسرائيل

الرئيس عباس يُهاتف والد أسير مصاب بفيروس (كورونا)

الرئيس عباس يُهاتف والد أسير مصاب بفيروس (كورونا)

رأفت: مشروع القانون الذي قُدم للكنيست لفرض السيادة يمثل جوهر مخطط الضم

رأفت: مشروع القانون الذي قُدم للكنيست لفرض السيادة يمثل جوهر مخطط الضم

الشرطة تغلق سبعة صالونات حلاقة وتحرر مخالفات بحق أصحابها بالضفة

الشرطة تغلق سبعة صالونات حلاقة وتحرر مخالفات بحق أصحابها بالضفة

انتخاب فلسطين نائباً لرئيس الجمعية العامة للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات

انتخاب فلسطين نائباً لرئيس الجمعية العامة للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات

رسالة من جبهة التحرير الجزائري لنائب رئيس فتح &#34;محمود العالول&#34;

رسالة من جبهة التحرير الجزائري لنائب رئيس فتح "محمود العالول"

منوعات

هيفاء وهبي توجه رسالة مجهولة: &#34;كلب فلوس&#34;

هيفاء وهبي توجه رسالة مجهولة: "كلب فلوس"

فيديو يُنشر لأول مرة.. كيف كانت نانسي عجرم لحظة قتل زوجها للسوري محمد الموسى؟

فيديو يُنشر لأول مرة.. كيف كانت نانسي عجرم لحظة قتل زوجها للسوري محمد الموسى؟

روان بن حسين: زوجي نقل لي مرضا جنسياً خطيراً بعلاقاته المُحرمة

روان بن حسين: زوجي نقل لي مرضا جنسياً خطيراً بعلاقاته المُحرمة

أحمد فلوكس يعتذر لديالا مكي: &#34;أحبك ولن أسمح بالمهزلة&#34;

أحمد فلوكس يعتذر لديالا مكي: "أحبك ولن أسمح بالمهزلة"

إسرائيل تطلق اسم &#34;أم كلثوم&#34; على أحد الشوارع.. والمصريون: &#34;ناقص تقول السيسي رئيسي&#34;

إسرائيل تطلق اسم "أم كلثوم" على أحد الشوارع.. والمصريون: "ناقص تقول السيسي رئيسي"

محمد هنيدي يُعلق على أزمة خيانة زوجة ويل سميث له بطريقة ساخرة

محمد هنيدي يُعلق على أزمة خيانة زوجة ويل سميث له بطريقة ساخرة

محامي محمد وزيري يعرض مستندات جديدة في قضية هيفاء وهبي

محامي محمد وزيري يعرض مستندات جديدة في قضية هيفاء وهبي

الكشف عن سبب وفاة نايا ريفيرا بعد العثور على جثتها

الكشف عن سبب وفاة نايا ريفيرا بعد العثور على جثتها

هل انفصل عباس النوري عن عنود الخالد بعد 31 عام من الزواج؟

هل انفصل عباس النوري عن عنود الخالد بعد 31 عام من الزواج؟

رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد ينشر وثيقة تكشف نسبه للأشراف الهاشميين

رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد ينشر وثيقة تكشف نسبه للأشراف الهاشميين

عربي

الصحة المصرية: تسجيل 59 حالة وفاة و913 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 59 حالة وفاة و913 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السودان: تراجع مستويات مياه النيل بعد بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة

السودان: تراجع مستويات مياه النيل بعد بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة

لأمن واستقرار المنطقة.. العاهل الاردني يؤكد أهمية استمرار خدمات (أونروا)

لأمن واستقرار المنطقة.. العاهل الاردني يؤكد أهمية استمرار خدمات (أونروا)

الأردن: ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا)