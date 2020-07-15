العوض لفتح وحماس: المطلوب إجراءات عملية لإنهاء الانقسام

أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، أن المطلوب في الوقت الراهن البدء بإجراءات عملية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، لافتاً إلى أن ما حدث من تقارب مؤخراً يبقى ناقصاً بدون تلك الإجراءات.

ما حدث ناقص إذا لم يترجم بإجراءات عملية لإنهاء الانقسام ومن السابق لأوانه الحديث بتقدم في مجال المصالحة بحيث لا يتم المبالغة في الحراك الأخير أو التقليل من شأنه".



وأضاف العوض: "حتى الآن المصالحة تدور في اطار الحفاظ على الموقف الموحد فيما يتعلق بصفقة القرن وإجراءات الضم وهذا كان يمثل أولوية فلسطينية عاجلة وذلك للتأكيد على الموقع الفلسطيني بشان صفقة القرن وإجراءات الضم ولقطع الطريق على إسرائيل وأمريكا أنه ممكن من ثغرة الانقسام أن يتم تمرير الصفقة أو تنفيذ مخطط الضم".



وأكمل: "الأولية الآن وحدة المواقف الفلسطينية في مواجهة الضم، وهناك رسائل تطمين انه فش تفكير بموضوع بديل المنظمة وتم التأكيد على دور القيادة في الحراك الدبلوماسي لمواجهة الصفقة وهذه التطيمنات وشكل مواجهة الصفقة وهذا الشكل يأتي في اطار المقاومة الشعبية الشاملة".



وقال العوض، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "