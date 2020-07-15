انتخاب فلسطين نائباً لرئيس الجمعية العامة للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات

اسحاق سدر

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رام الله - دنيا الوطن

انتخب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحاق سدر، اليوم الأربعاء، نائباً لرئيس الجمعية العامة للمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.



جاء ذلك خلال اجتماع الدورة 17 للجمعية العامة في دورتها العادية التي عقدت عبر (فيديو كونفرنس)، بحضور تسع من الدول العربية الأعضاء في المنظمة، حيث تم انتخاب وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي بالجمهورية التونسية محمد الفاضل كريم رئيسا للجمعية العامة للمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.



واشادت جميع الوفود العربية المشاركة بمجهودات المنظمة وبرامجها المستقبلية من اجل تحقيق الرؤية الاستراتيجية للمنظمة والمتمثلة في بناء مجتمع عربي رقمي متناغم يرتكز على الابتكار والتجديد التكنولوجي، ويدعم التكامل العربي الاقليمي، ويساهم بفعالية في نمو الاقتصاد الرقمي العالمي المستدام، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



من جهتها نوهت ممثلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالدور الهام والفعال الذي لعبته المنظمة لمجابهة جائحة (كورونا)، ومشاركة المنظمة القيمة في اجتماع الدورة العادية (49) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية .



وتم خلال اجتماعات هذه الدورة المصادقة على محضر الدورة (23) للمجلس التنفيذي للمنظمة المنعقد يوم أمس بعد الاستماع إلى تقرير رئيس المجلس التنفيذي أمير البياتي، واعتماد خطة عمل وموازنة المنظمة لعامي 2021-2022 بناء على تقرير قدمه المدير العام للمنظمة محمد بن عمر.



كما نوهت ممثلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالدور الهام والفعال الذي لعبته المنظمة لمجابهة جائحة كورونا ومشاركة المنظمة القيمة في اجتماع الدورة العادية (49) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية.