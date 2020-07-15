رسالة من جبهة التحرير الجزائري لنائب رئيس فتح "محمود العالول"





وحملت الرسالة تأكيدا بان الاستقلال الجزائري لن يكتمل إلا باستقلال فلسطين والاعتزاز بالمقولة الجزائرية" الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة" ووصف هذا القول بالخالد، وأن هذه الرسالة تحمل تجديد لعهد الشهداء بعدم التراجع عن اسناد ومساندة القضية الفلسطينية، حتى اقامة الدولة الفلسطينة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف لتحقيق الحلم العربي والإسلامي والإنساني الكبير على حد وصف ابو الفضل بعجي.



وحسب الرسالة، فإن ثورة الجزائر لم تكن لتحرير شعب الجزائر الذي عانى من الإحتلال، بل هي ثورة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأن إرادة الشعوب من ارادة الله بالإنتصار على الظلم والإحتلال حتى ولو بعد حين.



يذكر أن العالول كان قد أبرق لحزب جبهة التحرير الجزائري ببرقية تهنئة بمناسبة الإحتفالات بالذكرى الثامنة والخمسين لعيدي الاستقلال والشباب الجزائري الذي صادف يوم الخامس من تموز.



رام الله - دنيا الوطنرداً على برقية تهنئة كان قد بعثها محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح إلى حزب جبهة التحرير الجزائري، تلقى صباح اليوم العالول رسالة شكر وأمتنان من أبو الفضل بعجي الأمين العام للحزب.