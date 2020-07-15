نابلس: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

نابلس: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة نابلس اليوم الأربعاء، أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة.
وأضافت: أنه تم تسجيل 24 حالة تشافي حتى الآن، فيما أصبح مجموع الحالات النشطة 97 حالة، ومجموع المتعافين 133 حالة.
وأهابت المحافظة بكافة المواطنين وأصحاب المنشآت والمحلات الالتزام بشروط السلامة والصحة الوقائية، وذلك حفاظاً على سلامة أبناء هذه المحافظة ومن أجل الخروج من هذه الجائحة بأقل خسائر ممكنة.
سجلت محافظة نابلس اليوم الأربعاء، أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة.
وبذلك أصبح مجموع الإصابات بالمحافظة، 231 إصابة منذ بداية انتشار الفيروس وحتى الآن، وفق ما نشرت صفحة المحافظة على (فيسبوك).
وأضافت: أنه تم تسجيل 24 حالة تشافي حتى الآن، فيما أصبح مجموع الحالات النشطة 97 حالة، ومجموع المتعافين 133 حالة.
كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة منذ بداية انتشار الفيروس.
وأهابت المحافظة بكافة المواطنين وأصحاب المنشآت والمحلات الالتزام بشروط السلامة والصحة الوقائية، وذلك حفاظاً على سلامة أبناء هذه المحافظة ومن أجل الخروج من هذه الجائحة بأقل خسائر ممكنة.
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