نابلس: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة





وبذلك أصبح مجموع الإصابات بالمحافظة، 231 إصابة منذ بداية انتشار الفيروس وحتى الآن، وفق ما نشرت صفحة المحافظة على (فيسبوك).



وأضافت: أنه تم تسجيل 24 حالة تشافي حتى الآن، فيما أصبح مجموع الحالات النشطة 97 حالة، ومجموع المتعافين 133 حالة.





كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة منذ بداية انتشار الفيروس.



وأهابت المحافظة بكافة المواطنين وأصحاب المنشآت والمحلات الالتزام بشروط السلامة والصحة الوقائية، وذلك حفاظاً على سلامة أبناء هذه المحافظة ومن أجل الخروج من هذه الجائحة بأقل خسائر ممكنة.

رام الله - دنيا الوطنسجلت محافظة نابلس اليوم الأربعاء، أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة.