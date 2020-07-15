محافظ نابلس يؤكد منع الحركة والتنقل بجميع أنحاء المحافظة "المدينة والقرى والمخيمات"



وأكد المحافظ وفق ما نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، على الالتزام بالشروط الصحية وفق البروتوكولات الصادرة عن وزارة الصحة.





كما أكد على تشديد الرقابة على الإجراءات الوقائية التي تؤكد على ارتداء الكمامات والتباعد مع فرض الغرامات على المخالفين.

رام الله - دنيا الوطنقال محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان اليوم الأربعاء إنه استنادًا لما قررته الحكومة وحرصًا على المصلحة العامة، "نودّ التذكير بالتدابير المعلنة وهي منع الحركة والتنقل في جميع أنحاء المحافظة نابلس المدينة والقرى والمخيمات" اعتبارًا من الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس وحتى صباح يوم الأحد.