لجنة الصحة والسلامة بسلفيت تنفذ جولة تفتيشية على المحال التجارية والمنشآت في "بديا"







هذا وتم خلال الجولة تحرير ثلاثة محاضر ضبط لمنتجات منتهية الصلاحيه وإغلاق أحد محلات الألعاب لمواطن من قرية "رافات" لعدم التزامه بقرار منع التنقل والحركة.

وأكد أعضاء اللجنة على التزام المواطنين والتجار وأصحاب المنشآت بالبروتوكول الصحي بنسبه 90%.



يأتي ذلك للتأكد من التزام المواطنين والتجار والعاملين فيها بإجراءات السلامة العامة المتبعة لمواجهة فيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطنبتوجيه من محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل، نفذت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة سلفيت اليوم، جولة تفتيشية على المحال التجارية والمنشآت الصناعية في بلدة "بديا".